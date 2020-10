Covid: positivo giocatore basket Dinamo Sassari,test a tutti

Alla Dinamo Sassari di Basket c'è un positivo. La società con una breve nota sul sito ha comunicato che "a seguito dei test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, è emerso un caso di positività al Covid-19". Si tratta di un giocatore, di cui la dirigenza non ha rivelato il nome per rispetto della privacy. L'unica cosa che è stata precisata dal Banco di Sardegna è che "il soggetto è totalmente asintomatico e sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario". Frattanto, "il resto del gruppo verrà sottoposto a ulteriori test - conclude la nota - in vista dei prossimi impegni agonistici".