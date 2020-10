Sigilli a discarica abusiva 3mila mq a Selargius,un indagato

Una discarica abusiva è stata sequestrata dai militari del Reparto Operativo Aeronavale di Cagliari a Selargius. Sotto chiave è finita un'area larga 3mila metri quadri in cui erano state gettate oltre 24 tonnellate di rifiuti pericolosi e non. Il proprietario è stato denunciato per "gestione non autorizzata di rifiuti, abbandono o deposito in modo incontrollato, stoccaggio e smaltimento sul suolo di rifiuti speciali pericolosi".

Il blitz dei finanzieri della Stazione Navale di Cagliari è scattato alcuni giorni fa. Arrivati sul posto i militari hanno trovato i cumuli di rifiuti, anche pericolosi, a diretto contato con il terreno. Inoltre nell'area c'era anche un furgone Ducato, incendiato, e sul terreno erano presenti segni di precedenti roghi di cumuli di rifiuti.