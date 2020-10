Covid: Sardegna Teatro, l'attività prosegue anche all'estero

Niente spettacoli. Ma il mondo del teatro non si ferma. Anche in vista della possibile riapertura. Macbettu, la ricostruzione sarda del Macbeth di Shakespeare, in attesa di tempi migliori vola all'estero: andrà in scena in Svizzera al Teatro Sociale di Bellizona il 28 e 29 ottobre.

Per Sardegna Teatro prosegue, in attesa di riabbracciare il pubblico, l'attività produttiva con il progetto di Nunzio Caponio e Davide Iodice, dal titolo EmBody - Enciclopedia delle emozioni.

Non si arresta nemmeno Amistade_Fratto X, il lavoro di Rezza Mastrella ispirato ai versi di Fabrizio De Andrè. Sempre in ballo la produzione Amori Difficili, da settembre negli spazi del Lazzaretto nel quartiere Sant'Elia.

Prosegue poi l'allestimento del Lotto 4 Civitas, a Sa Manifattura. Lo spazio sarà inoltre sede di residenza permanente della compagnia di teatro di figura Is Mascareddas.

Ride On, il progetto guidato da Francesca Falchi per M2Club, si sposta sul web. Il progetto al Molo Ichnusa, in programma il 21 novembre, è rimandato alla primavera.

Per gli spettacoli già programmati - fa sapere Sardegna Teatro - sarà possibile un rimborso immediato tramite mail con prova d'acquisto.