Aou Sassari riorganizza i reparti per emergenza

"Il Day hospital reumatologico andrà al Santissima Annunziata, dove c'è Medicina interna". Lo annuncia la direzione generale dell'Azienda ospedaliera universitaria, stoppando le preoccupazioni su una possibile chiusura di Patologia Medica, i cui spazi oggi sono a supporto dei reparti Covid.

Quanto all'attività ambulatoriale reumatologica, sono stati individuati gli spazi nel poliambulatorio del Palazzo Rosa. "I pazienti che necessitano di ricovero saranno accettati nella Medicina interna del Santissima Annunziata - rimarcano dall'Aou - alcuni reumatologi sono impegnati nell'emergenza Covid e per questo si sta procedendo a reclutarne di nuovi".

Rassicurazioni anche su Neurologia. "Prosegue la sua attività", informa la direzione generale. "I pazienti sono stati alloggiati a Ortopedia", rimarca. "Siamo l'unico grande ospedale della più vasta area metropolitana della Sardegna e stiamo facendo fronte a questa situazione di emergenza con le nostre strutture e le nostre risorse - conclude - senza chiudere reparti e senza lasciare l'utenza priva di assistenza".

Intanto Salvatore Rubino, direttore del laboratorio di Microbiologia, chiarisce che "il laboratorio analizza i tamponi che l'Aou svolge su dipendenti, pazienti in pre-ricovero e day hospital e i tamponi inviati dal territorio, prelevati dall'Igiene pubblica di Ats, che sono aumentati notevolmente".

Non mancano i reagenti, insomma, "ma arrivano 1500 tamponi al giorno e riusciamo a processarne sino a 800 - precisa - col grandissimo sforzo di medici, biologi e tecnici di laboratorio".