Comunali: Sardegna, denunciato dopo foto al voto nel seggio

È stato scoperto mentre fotografava con il telefonino cellulare la scheda elettorale con il voto appena espresso. Un 54enne di Gonnosfanadiga (Sud Sardegna) è stato denunciato dai carabinieri. L'episodio è avvenuto nel seggio allestito in piazza Vittorio Emanuele. Il 54enne è entrato nella cabina elettorale e dopo aver espresso la sua preferenza ha fotografato la scheda. Il presidente di seggio ha sentito il rumore prodotto dal telefonino e, capendo cosa era successo, ha chiamato i carabinieri. I militari dell'Arma hanno subito bloccato il 54enne. L'uomo non ha opposto alcuna resistenza e ha mostrato la foto realizzata, ammettendo la realtà dei fatti, ma ha non fornito indicazioni sulle finalità del suo gesto.