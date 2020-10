Casa: lieve aumento per le vendite e locazioni in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 OTT - Piccoli movimenti dal mercato immobiliare sardo: secondo i dati dell'Osservatorio di Immobiliare.it relativi al terzo trimestre del 2020 i prezzi degli immobili in vendita salgono dell'1,2% e i canoni di locazione dell'1,9%. In base alla rilevazione di settembre, per comprare casa in Sardegna la richiesta media è di 2.014 euro al metro quadro. Per gli affitti il canone medio è di 10,50 euro a metro quadro. Scendono i prezzi. A Cagliari (-0,7%), Carbonia (-2,6%) e Nuoro (-3,3%). Mentre salgono a Oristano (+0,6%) e Sassari (+1,8%).

La città più cara per l'acquisto della casa si conferma però Cagliari: con i suoi 2.142 euro al metro quadro supera anche la media regionale. Guardando invece al comparto delle locazioni Nuoro segnano una crescita di 12 punti percentuali. Nuoro è però ancora la città più economica in cui affittare casa in regione: per un bilocale da 60 metri quadri è necessario mettere in conto una spesa mensile di circa 378 euro. (ANSA).