Travolto mentre attraversa la 130 a Elmas, muore 60enne

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Stava attraversando la statale 130 quando un'auto l'ha travolto e ucciso. La tragedia ieri notte a Elmas, la vittima è un 60enne di Siurgus Donigala, Alfio Boi.

L'incidente, secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Cagliari, intervenuti sul posto, è avvenuto all'altezza del negozio Bricoman. L'uomo, nonostante la scarsa visibilità e la mancanza di strisce pedonali in quel tratto di strada, ha attraversato dal centro abitato verso il Bricoman.

Una prima automobile, trovandoselo davanti, è riuscita a evitarlo, mentre un secondo automobilista al volante di una Dacia Logan lo ha centrato in pieno scaraventandolo nella corsia opposta.

L'automobilista si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Stradale e un'ambulanza del 118, ma per il 60enne non c'è stato nulla da fare. (ANSA).