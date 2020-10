Covid:Aou Cagliari, stop visite,esami,ricoveri sino al 15/11

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Con l'aggravarsi dell'emergenza Coronavirus al Policlinico Duilio Casula e al San Giovanni di Dio, le due strutture dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, sono sospese sino al 15 novembre le visite, gli esami e i ricoveri programmati anche in regime libero professionale.

L'Aou fa sapere che restano garantite le urgenze e le attività non procrastinabili." Gli appuntamenti rinviati saranno riprogrammati nel rispetto dei tempi previsti dalla gravità delle diverse patologie - si legge in una nota dell'azienda - La decisione è stata presa al fine di evitare situazioni di iperaffollamento e garantire una maggior sicurezza ai pazienti e agli operatori". (ANSA).