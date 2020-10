Covid: psicologo per commercianti in crisi causa lockdown

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Uno psicologo e uno psicoterapeuta per i commercianti costretti a chiudere presto per il mini lockdown. La Fipe Confcommercio Sud Sardegna ripropone anche per questa nuova ondata di emergenza sanitaria "Imprenditore, Ti ascolto", servizio di consulenza psicologica per aiutare chi è in difficoltà a causa della grande incertezza lavorativa.

"Siamo convinti che il lavoro ricopre nella vita dell'individuo un ruolo fondamentale, non solo dal punto di vista economico, ma anche di affermazione e realizzazione sociale", ha spiegato il presidente Emanuele Frongia, "per questo, su sollecitazione degli stessi imprenditori, proprio per affrontare al meglio questi nuovi scenari e gli inevitabili stati d'animo che ne possono derivare, comprese le incertezze del futuro proprio e della propria famiglia, abbiamo deciso di mettere di nuovo a disposizione il servizio "Imprenditore, Ti ascolto", gestito da due professionisti qualificati".

I professionisti a disposizione degli imprenditori sono Daniele Pisu, psicoterapeuta, e Andrea Moi, psicologo. Le consulenze sono gratuite.

Per poter usufruire del servizio sarà sufficiente inviare un messaggio attraverso whatsapp ad uno dei due professionisti, indicando esclusivamente il proprio nome e cognome, l'azienda di riferimento e chiedendo di essere ricontattato. (ANSA).