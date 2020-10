Comunali: seggi aperti dalle 7 alle 15, poi lo spoglio

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - Seconda giornata di voto in Sardegna per le elezioni in 156 Comuni.

I seggi sono stati riaperti alle 7. Si potrà votare, rispettando le distanze e con la mascherina, sino alle 15. Subito dopo è previsto lo scrutinio.

Sono 444.219 i sardi chiamati al voto per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali.

Quattro i Comuni con oltre 15mila abitanti, dove è previsto il turno di ballottaggio: Quartu Sant'Elena, Porto Torres, Sestu e Nuoro, unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale. (ANSA).