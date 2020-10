Sardegna al voto in 156 Comuni, si vota oggi e domani

Seggi aperti in Sardegna dalle 7 per le elezioni comunali in 156 centri dell'isola. Si potrà votare, rispettando le distanze e con la mascherina, sino alle 23. Domani, lunedì 26 ottobre, seggi nuovamente aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo è previsto lo scrutinio.

Sono 444.219 i sardi chiamati al voto per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. Quattro i Comuni con oltre 15mila abitanti, dove è previsto il turno di ballottaggio: Quartu Sant'Elena, Porto Torres, Sestu e Nuoro, unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale.

Nel 97% dei casi si tratta di piccoli Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, ma ci sono anche importanti centri come Tempio Pausania e La Maddalena.

Nel 97% dei casi si tratta di piccoli Comuni al di sotto dei 5mila abitanti, ma ci sono anche importanti centri come Tempio Pausania e La Maddalena. Si prevede una bassa affluenza, un problema che riguarda soprattutto i 48 Comuni nei quali è stata presentata un'unica lista: l'avversario da battere è il quorum del 50% più uno degli aventi diritto. E tra il rischio di astensione a causa della paura di contagi e le quarantene c'è l'eventualità che dal risultato degli scrutini venga fuori qualche commissariamento. Una possibilità che è già una realtà in quattro Comuni, tre del Nuorese - Talana, Belvì e Sorgono - e uno dell'Oristanese - Seneghe, dove un mese fa non è stata presentata nessuna lista.

A Nuoro sono sette i candidati a sindaco, tra cui l'uscente Andrea Soddu, avvocato di area centrosinistra con quattro liste a sostegno, ma 'sganciatosi' dalla coalizione del centrosinistra che schiera invece il vincitore delle primarie, Carlo Prevosto, espressione del Pd. Pietro Sanna è il candidato del centrodestra, sostenuto da Lega, Psd'Az, Fdl, ProNugoro e Sardegna 2020. Il Movimento 5 stelle schiera il medico Alessandro Murgia, mentre lo scrittore Ciriaco Offeddu è sostenuto da tre liste civiche, l'avvocato Francesco Guccini da quattro liste e l'ex sindacalista della Cgil Lisetta Bidoni da tre.

A Quartu Sant'Elena corrono in sei per la carica di sindaco. Tre i candidati a Sestu, quattro a Porto Torres, una delle roccaforti del M5s che non schiera, però, il sindaco uscente.