Comunali: in Sardegna alle 19 affluenza del 37,8%

(ANSA) - CAGLIARI, 25 OTT - E' del 37,8% l'affluenza alle ore 19 in Sardegna per le amministrative in 156 Comuni.

A Nuoro, unico capoluogo di provincia presente in questa tornata elettorale, ha votato il 37,2% degli aventi diritto.

Il dato più alto a Giave, in provincia di Sassari, con il 61,6%; quello più basso a Villanova Tulo (Sud Sardegna) con il 17,7% (appena il 4,1% alle 12).

I sardi chiamati al voto sono 444.219. Seggi aperti sino alle 23 di oggi; domani si può votare dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio. (ANSA).