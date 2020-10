Calcio: ultras Cagliari, cori e fumogeni fuori dallo stadio

Rischiano una denuncia e un Daspo i circa 30 ultras del Cagliari che si sono radunati all'esterno della Sardegna Arena durante la partita Cagliari-Crotone.

Secondo la ricostruzione della Digos della Questura di Cagliari, una trentina di appartenenti al gruppo Sconvolts ha manifestato con cori e accensione di fumogeni tra il primo e il secondo tempo. Grazie al servizio di ordine pubblico da parte della Questura, i poliziotti della Digos insieme agli specialisti della Polizia Scientifica sono riusciti ad identificare il gruppo di tifosi che ora verranno denunciati per manifestazione non autorizzata.

Agli stessi - fa sapere la Polizia - verrà contestata anche l'accensione dei fumogeni. Gli ultras verrano ancghe segnalati per l'adozione da parte del questore del provvedimento di Daspo.