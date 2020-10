Calcio: Cagliari show, 4-2 a un buon Crotone

Seconda vittoria di fila per il Cagliari: la squadra di Di Francesco 'espugna' la Sardegna Arena - dove non aveva ancora vinto quest'anno - con i gol di Lykogiannis, Simeone, Sottil e Joao Pedro.

Crotone sconfitto 4-2, ma a testa alta. Sempre in partita, anche dopo aver perso l'ex Cigarini a inizio ripresa per doppia ammonizione.

Anche il Cagliari un po' così in difesa: pure i rossoblù sardi vanno meglio quando la palla ce l'hanno loro. Su tutti Joao Pedro: non ha sbagliato nessun pallone, ha confezionato l'assist per Simeone e realizzato il gol che ha chiuso la partita.

Fondamentale il suo ritorno in posizione centrale dopo l'avvio di torneo sulla fascia sinistra nel 4-3-3 poi messo da parte da Di Francesco.