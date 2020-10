Sassari, presa la 'banda del taccheggio'

(ANSA) - SASSARI, 24 OTT - In manette la banda del taccheggio a Sassari. Gli agenti della Squadra mobile hanno arrestato tre persone che da mesi imperversavano nei supermercati e nei centri commerciali rubando soprattutto generi alimentari, furti che in un caso sono valsi alla banda un bottino di 1.500 euro.

Le azioni dei ladri sono state quasi sempre registrate dagli impianti di videosorveglianza dei locali commerciali, e grazie a queste immagini i poliziotti della Squadra mobile di Sassari sono riusciti a identificare i tre, due uomini e una donna.

Il presunto capo della banda è finito in carcere, a Bancali, per gli altri due il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

