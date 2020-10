Covid: bimbo positivo, classe in quarantena a Oristano

C'è anche un bambino che frequenta la scuola dell'infanzia di via Lanusei tra i sette nuovi casi positivi al Covid-19 registrati a Oristano. Uno dei sette positivi è stato ricoverato, mentre sono due i pazienti guariti. L'aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus a Oristano è stato comunicato al sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della Assl.

L'intera classe della scuola dell'infanzia frequentata dal piccolo alunno risultato positivo è stata messa in quarantena.

Complessivamente i casi positivi accertati in città dall'inizio di settembre salgono a 119 (dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 144), i pazienti guariti sono a 58 (dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 83), mentre i soggetti ancora in cura sono 61.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 10, di cui 7 per Covid-19 e 3 per altre patologie.