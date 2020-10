Cagliari: Di Francesco, possiamo crescere ancora

Il Cagliari prova a conquistare la Sardegna Arena. Dopo tre partite esterne con una vittoria, una sconfitta e un pareggio e un esordio senza punti in casa con la Lazio, la squadra di Di Francesco ha una chance chiamata Crotone.

"Squadra aggressiva e coraggiosa - avverte però il mister nella conferenza stampa della vigilia - che nel turno precedente ha messo in difficoltà la Juventus". Il tecnico potrebbe recuperare in extremis Godin, tornato nel gruppo solo ieri.

"Oggi si è allenato - ha detto Di Francesco - e ha dato risposte positive. Valuteremo insieme sul suo impiego".

La formazione iniziale - ha anticipato il tecnico - non dovrebbe discostarsi molto da quella di Torino: "vorrei dare alla squadra una certa continuità". L'allenatore sottolinea anche un altro concetto, quello di equilibrio: "Fondamentale lavorare di squadra, dai due centrali di difesa passando per i due mediani: stiamo crescendo ma possiamo ancora migliorare". Altro obiettivo: prendere meno gol. "Ci stiamo lavorando moltissimo, per essere competitivi bisogna migliorare e abbassare il numero dei gol al passivo. Prima mi contestavano di voler fare un gol in più degli altri, di essere zemaniano: ora è più di moda il gioco di attacco. Ma ci tengo al concetto di difendere bene. Col Sassuolo siano andati in Europa con una buona fase difensiva".

Attenzione anche ai gol subiti nei primi minuti: "Dopo dieci minuti - scherza Di Francesco - sarò più tranquillo. Può succedere, ma quando la cosa si ripete allora è giusto capire quello che sta succedendo e alzare il livello di attenzione e approccio nei primi minuti".