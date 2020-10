Muore schiacciato da ruspa, incidente sul lavoro nel Nuorese

Tragedia ieri pomeriggio nelle campagne di Orgosolo, nel Nuorese. Un uomo di 55 anni, Sebastiano Montisci, è morto schiacciato dalla ruspa con la quale stava lavorando in un terreno di sua proprietà sulla provinciale che va da Orgosolo a Mamoiada. Il suo corpo senza vita è stato trovato a tarda sera dalla moglie di Montisci, che dopo averlo chiamato ripetutamente al cellulare e non ricevendo nessuna risposta, si è recata nel luogo della tragedia. A quel punto è scattato l'allarme ma gli operatori del 118 nulla hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso.