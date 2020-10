Influenza: al via campagna vaccinazione nel Nuorese

Parte anche alla ASSL di Nuoro la campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2020-2021: sono state infatti consegnate in questi giorni le prime dosi del vaccino antinfluenzale (pari ad un terzo del fabbisogno per l'intera stagione), con le quali sono state già rifornite le strutture sanitarie del territorio. Inoltre, da mercoledì 21 ottobre, nei locali del Servizio farmaceutico territoriale in via Attilio Deffenu n. 42, il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, è in distribuzione la prima "tranche" di vaccini antinfluenzali ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta: la restante parte sarà data nel corso della campagna antinfluenzale.

Da lunedì 26 ottobre, inoltre, sarà avviata la campagna di vaccinazione presso gli ambulatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Nuoro, in via Trieste n. 80 il lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì, dalle 15 alle 18.

Saranno effettuate 50 vaccinazioni al giorno, in ordine di arrivo. Questo al fine di rispettare pienamente le prescrizioni del DPCM del 18 ottobre 2020 per il contenimento del COVID-19.