F2i acquista 80% aeroporto Olbia da Alisarda

F2i sgr, il principale Fondo Infrastrutturale italiano, ha siglato l'accordo per l'acquisizione da Alisarda SpA dell'80% di Geasar SpA, società di gestione dell'aeroporto di Olbia.

L'acquisizione, il cui perfezionamento resta condizionato alle autorizzazioni delle competenti autorità (AGCM per i profili concorrenziali e Presidenza Consiglio rispetto alla normativa golden power), verrà effettuata attraverso F2i Aeroporti 2 che oggi già detiene il controllo di Sogeaal SpA (71%), società di gestione dell'aeroporto di Alghero.

Le Camere di Commercio di Sassari e di Nuoro e la Regione Sardegna rimarranno azionisti di Geasar (Olbia) con circa il 20% del capitale. La Regione Sardegna è già partner di F2i Aeroporti 2 in Sogeaal (Alghero) con una quota, diretta e indiretta, del 29%.

F2i Aeroporti 2, che consoliderà le attività aeroportuali del Nord Sardegna (circa 4,4 milioni di passeggeri totali nel 2019), sarà controllata da due Fondi gestiti da F2i (il Fondo ANIA-F2i e il Terzo Fondo F2i) e da Fondazione Sardegna che, data la rilevanza dell'operazione per il territorio, ha scelto di affiancare F2i nell'investimento. Alisarda è stata assistita da Houlihan Lokey in qualità di sole financial advisor.