Covid: dal Comune 4mila mascherine per le scuole di Orotelli

Quattromila mascherine pediatriche sono state consegnate nelle scuole elementare e medie di Orotelli da parte dell'amministrazione comunale. I fondi per l'acquisto dei dispositivi, che potranno essere utilizzate da circa 130 bambini e ragazzi, provengono da un avanzo di amministrazione di 30mila ero, accantonati lo scorso giugno per un eventuale seconda ondata dell'emergenza sanitaria.

"L'accantonamento è stato votato a giugno all'unanimità da tutto il consiglio comunale - ha spiegato all'ANSA il sindaco Nannino Marteddu - Un fondo che è stato impiegato oltre che per l'acquisto di mascherine, come aiuto alle famiglie, per circa 300 test sierologici per il mondo della scuola e per i commercianti e per l'acquisto di altri 300 tamponi istantanei che arriveranno tra oggi e domani per la popolazione più fragile. Una cinquantina di questi - ha aggiunto - saranno utilizzati per i test veloci nelle scuole se si dovesse presentare l'occasione. Per fare questo stiamo collaborando con i medici di base e con i pediatri".