ANSA-IL-PUNTO/COVID: nuova impennata di contagi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 OTT - Mentre in Sardegna si registra il nuovo record di contagi da Covid-19, 349 - oltre cento in più di ieri - è attesa per domani l'ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas che, sulla scia di quanto disposto in queste ore da altri governatori, porterà a nuove restizioni per contrastare il diffondersi del virus in questa seconda ondata.

Didattica a distanza per le scuole superiori e l'università, alleggerimento della capienza nel trasporto pubblico locale, stretta generale sugli assembramenti, limitazioni ulteriori sugli sport di contatto, stop alle feste legate alle cerimonie.

Questi dovrebbero essere i punti principali dell'ordinanza.

Da stabilire le misure per bar, pub e ristoranti che potrebbero essere oggetto di un secondo provvedimento da emanare a stretto giro, dopo - secondo quanto si apprende - una riunione del Consiglio regionale per permettere a Solinas di riferire sulla situazione.

In generale la tendenza è quella di vietare totalmente gli assembramenti, prescrivendo quindi il consumo di cibi e bevande esclusivamente seduti al tavolo. Si tratta di stabilire gli orari di chiusura, decidendo eventualmente di anticiparli alle 23 o alle 22.

Possibili limitazioni degli accessi in Sardegna via aria e via mare, ma. avrebbe detto il presidente Solinas, compatibilmente con le decisioni nazionali, e in ogni caso questa misura potrebbe essere successiva.

Intanto i numeri di questi giorni sono i più alti mai registrati nell'isola dall'inizio dell'emergenza. Dei 349 nuovi casi, 241 sono stati rilevati attraverso attività di screening e 108 da sospetto diagnostico. E' record anche per il numero di tamponi eseguiti, 3.746 in un giorno. Non si registrano vittime, mentre sono 275 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale, più altri 36 in terapia intensiva. (ANSA).