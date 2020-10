Spaccio di droga a domicilio,presi vertici due gang Cagliari

Gestivano lo spaccio di droga nelle zone di San Michele, Is Mirrionis e nel quartiere Marina di Cagliari, arrivando a consegnare la droga direttamente a domicilio dei clienti, utilizzando dei pusher come 'pony express'. Si è conclusa nella tarda serata di ieri l'operazione "Marina Express", intrapresa dalla Questura di Cagliari tra il 2017 e il 2018 che aveva fatto finire in cella 15 persone e aveva portato al sequestro di cinque chili di droga (tra cocaina, hashish e marijuana) e di 20mila euro in contanti. Ieri sono stati arrestati i vertici di due gruppi criminali. In manette su ordinanza di custodia cautelare in carcere sono finiti Andrea Murru, 36 anni, e Jonathan Pirina, di 29: sono accusati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga.

Secondo quanto accertato dagli investigatori della squadra mobile, Murru era al vertice del gruppo criminale che gestiva lo spaccio di droga in via Tevere e si avvaleva della collaborazione di piccoli pusher e vedette che controllavano la situazione. Proprio ricostruendo gli episodi di spaccio gli investigatori hanno individuato Pirina che qualche volta aveva acquistato droga dagli spacciatori del gruppo di Murru. Secondo l'accusa Pirina aveva il ruolo di grossista e riforniva di droga vari spacciatori. Ma non solo. Gestiva in maniera piramidale un suo gruppo consolidato di collaboratori, attraverso i quali riforniva di droga la zona della Marina.

Lo spaccio non avveniva solo nei piccoli vicoli del quartiere, il gruppo criminale riforniva una vasta area di clienti distribuiti in tutto il centro cittadino: i pusher si muovevano a bordo di motocicli e auto, seguendo il criterio di smistamento tipico dei "pony express". I clienti contattavano lo spacciatore via telefono e fissavano gli appuntamenti. Poi arrivava il pony express della droga. Complessivamente nel corso dell'operazione sono state indagate 24 persone.