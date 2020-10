Migranti: nuovo sbarco nel sud Sardegna, arrivati in otto

Con le temperature più miti riprendono gli sbarchi di migranti nel sud Sardegna. I carabinieri di Sant'Antioco, nel Sulcis, hanno rintracciato questa mattina otto algerini che si allontanavano dalla spiaggia di Maladroxia. Gli otto migranti, tutti uomini in buone condizioni di salute, probabilmente erano arrivati poco prima, ma il barchino non è stato trovato. Gli otto saranno trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir dove, dopo visite mediche e identificazioni, rimarranno in quarantena per effetto delle misure anticovid.