Un positivo tra il personale, chiusa scuola ad Abbiadori

La scuola primaria di Abbiadori, in Costa Smeralda, chiude per Covid. La chiusura è stata disposta in via precauzionale dal sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, dopo che è stato riscontrato un caso positivo fra il personale e due classi dell'istituto sono state messe in quarantena.

La data di riapertura sarà programmata in base alla evoluzione dell'epidemia. Gli ultimi dati ufficiali trasmessi dall'Ats al Comune sono aggiornati al 19 ottobre e certificano per la presenza ad Arzachena di 46 persone positive al virus.