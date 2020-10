Poste: ampliato l'ufficio smistamento pacchi a Cagliari

Un nuovo spazio dedicato alla lavorazione ed allo smistamento dei pacchi all'interno del Centro di Distribuzione di Poste Italiane a Cagliari. Situato in via Simeto, in una sede che si sviluppa su una superficie di 270 mq all'interno e che dispone di uno spazio esterno di circa 1500 mq, il nuovo spazio è stato progettato e realizzato per migliorare la qualità del servizio e i tempi di consegna delle spedizioni dirette a Cagliari, Sestu e Monserrato. L'apertura della nuova area nasce anche dall'incremento del 60% del numero dei pacchi verificatosi nell'ultimo anno, in specie durante il lockdown. I volumi su base previsionale annua che questa nuova area sarà chiamata a gestire sono circa 200mila pezzi con l'impiego, a pieno regime, di dieci risorse dedicate allo smistamento ed al recapito. Quattro le postazioni operative, dotate di pc, per la tracciatura delle spedizioni.