Furti e rapine seriali a Cagliari, arrestato un 29enne

La polizia di Cagliari ha dato un nome e un volto al presunto autore di una serie di furti e rapine tra cui quella messa a segno all'interno della Basilica Mauriziana di Sana Croce il 9 ottobre scorso quando fu rubata la cassetta delle offerte. In manette è finito Ivan Sitzia, 29 anni, personaggio noto alle forze dell'ordine. Il giovane, sottoposto a fermo, è stato bloccato ieri pomeriggio dagli agenti della squadra volante mentre si trovava in via Podgora.

Secondo gli investigatori il 29enne è responsabile del furto nella Basilica Mauriziana e di un altro avvenuto lo stesso giorno nella bottega di un artigiano. Il 19 ottobre avrebbe messo a segno una rapina ai danni di un'automobilista in via Trincea delle frasche e nel pomeriggio dello stesso giorno ha tentato di rubare un furgone in via Col del Rosso. Negli ultimi due casi ha minacciato i proprietari dei veicoli con un coltello. Sitzia è anche destinatario di un ordine di carcerazione: deve scontare un anno e 4 mesi per rapina e lesioni.