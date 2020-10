Pronto soccorso Oristano in tilt, fila di ambulanze

Pronto soccorso in tilt in piena emergenza covid. Mentre al Santissima Trinità di Cagliari la situazione pare tornata nei limiti, a Sassari monta la protesta degli operatori e al San Martino di Oristano non c'è più posto. Così ieri sera - come rilevano i quotidiani regionali - si è formata una fila di almeno 10 ambulanze davanti al nosocomio.

Pazienti in attesa di essere visitati nella struttura di emergenza-urgenza e rimasti fuori per alcune ore fino a quando non si è deciso di trasferirli al pronto soccorso di San Gavino, nel Sud Sardegna, a Bosa (Oristano) e a Cagliari. Nel frattempo a Oristano, come nel vicino ospedale di Ghilarza, saranno presto aperti nuovi reparti Covid. In particolare quest'ultimo presidio dovrebbe avere l'effetto di decongestionare l'afflusso al San Martino.