Covid: la Sardegna conta altre tre vittime, conto sale a 180

(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Ancora vittime da coronavirus in Sardegna, dove il numero dei morti per Covid supera i 180. Tre decessi sono stati registrati oggi all'ospedale Santissima Trinità, mentre si parla di un quarto morto - un 88 ricoverato in Malattie infettive - che non è stato ancora confermato dalle autorità sanitarie. Due delle vittime, da quanto si apprende, sono persone che vivevano a VIlalsor (Sud Sardegna), come ha scritto il sindaco, Massimo Pinna, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune. Sempre in mattinata è deceduta una signora residente a Sestu. Anche in questo caso la comunicazione è stata data dalla sindaca Paola Secci sulle pagine social.

(ANSA).