Coronavirus: 119 Comuni sardi Covid free,il 31,5% del totale

Su 377 Comuni della Sardegna sono 119, pari al 31,5%, quelli che dall'inizio della pandemia non hanno registrato alcun caso di coronavirus. I dati storicizzati sui contagi accertati emergono dalla piattaforma dell'Istituto superiore di Sanità aggiornata al 20 ottobre. Tra questi centri Covid free, per lo più Comuni che non superano i 5mila abitanti, c'è anche la più piccola cittadina dell'Isola: Baradili (Oristano) con i suoi circa 100 residenti.

Sono invece 258 i Comuni che hanno registrato casi di coronavirus e di questi 39 hanno avuto finora un solo contagiato dal virus. Complessivamente sono 164 quelli con meno di 10 casi (compresi i centri dove si è registrato un solo positivo). Le città e i paesi più colpiti si trovano del nord Sardegna, in particolare Sassari con 783 positivi dall'inizio dell'emergenza. Seguono Cagliari (348), Olbia (278), Arzachena (132), Alghero (130), Orune (125), Oristano (120), Quartu Sant'Elena (119), Bono (113), Ossi (108) e Nuoro (106).