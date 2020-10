Auto contro camion su statale 131, muore un carabiniere

(ANSA) - ORISTANO, 21 OTT - È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 131 nel comune di Paulilatino. Ha perso la vita un carabiniere, mentre il collega al volante è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in coma all'ospedale di Sassari. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Stradale.

I due militari dell'Arma, appartenenti al Battaglione, stavano percorrendo la Carlo Felice a bordo di una Alfa 147, in direzione Cagliari. All'altezza del chilometro 120, per cause da accertare, la vettura si è scontrata con un camion che si stava immettendo sulla statale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale, le ambulanze del 118 e l'Elisoccorso. Purtroppo per il passeggero dell'Alfa non c'è stato nulla da fare. Il conducente è stato trasportato con l'Elisoccorso all'ospedale di Sassari, le sue condizioni sono molto gravi. A causa dell'incidente il traffico sulla 131 ha subito forti rallentamenti. Al lavoro anche il personale Anas.

