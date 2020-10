Via ordinanza comunale, metro Sassari sino al capolinea

"Sirio" torna al capolinea. Lo fa sapere l'Arst, comunicando che da domani "il servizio di MetroSassari verrà ripristinato nella sua interezza dalla fermata delle Cliniche Universitarie al capolinea Garibaldi e viceversa, secondo gli orari già in vigore".

Poche righe per annunciare un provvedimento che segue solo di qualche ora quello del sindaco di Sassari, Nanni Campus, che ha revocato l'ordinanza con cui alcune settimane fa aveva dimezzato il percorso della metropolitana di superficie. Campus aveva motivato quella scelta con condizioni di sicurezza connesse alla necessità di non intralciare l'andirivieni delle ambulanze dal Pronto soccorso del Santissima Annunziata, dal cortile del quale erano state "sfrattate" già da marzo per far posto al pre-triage reso necessario dall'emergenza sanitaria da Covid-19. Ma ora che l'Aou ha fatto sapere di aver ripristinato i nove stalli destinati ai mezzi di soccorso, la situazione è tornata alla normalità e il Comune ha potuto ristabilire il divieto di sosta lungo il percorso a rotaie di MetroSassari.

Questo ha permesso all'Arst, a sua volta, di riattivare l'intero percorso di Sirio sino al capolinea dell'emiciclo Garibaldi.