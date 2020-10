Ryanair: voli da Cagliari per Palermo, Brindisi e Perugia

Tre collegamenti in più per l'aeroporto di Cagliari. Li ha annunciati oggi Ryanair: le nuove rotte riguardano Brindisi, Palermo e Perugia. Saranno attive da dicembre con due frequenze settimanali, nell'ambito dell'operativo della low cost irlandese per l'inverno 2020.

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un'offerta speciale con tariffe a partire da 9.99 euro, per viaggi dall'1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre, solo sul sito web Ryanair.com. Il network per l'inverno 2020-21 prevede collegamenti con Milano Bergamo, Bologna, Bari, Parigi Beauvais, Roma Ciampino, Bruxelles Charleroi, Catania, Cuneo, Cracovia, Milano Malpensa, Parma, Napoli, Pisa, Londra Stansted, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

"Con 21 destinazioni dal capoluogo sardo - commenta Renato Branca amministratore delegato Sogaer - si rafforza il rapporto con la compagnia irlandese, che a Cagliari ha una delle sue basi in Italia. Il consolidamento delle rotte ci consente di guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Dall'Aeroporto di Cagliari è possibile viaggiare in totale sicurezza e ci aspettiamo una riposta positiva del mercato. Sicuramente le novità delle rotte che collegano Cagliari con Torino, Palermo, Perugia e Brindisi nella stagione winter rappresentano per noi motivo d'orgoglio e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell'intero territorio del Sud Sardegna, così come facilita per i Sardi la possibilità di raggiungere ulteriori destinazioni".