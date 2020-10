Riaprono a Nuoro i giardini Pinna,spazio a misura di bambino

Dopo i lavori di riqualificazione e recupero, riapriono al pubblico i giardini Pinna di via Gramsci a Nuoro, un'area verde insierito nel progetto "La città dei bambini". "L'intero spazio è stato ripulito e rimesso a nuovo con il ripristino dei servizi igienici, il riposizionamento di ringhiere, panchine e cestini per i rifiuti, mentre i giochi per i bambini sono stati sostituiti e dotati di un tappeto di sicurezza antitrauma - spiega il sindaco Andrea Soddu - La riqualificazione si è basata sulla messa a dimora di nuove specie arboree e arbustive, in aggiunta al verde preesistente che è stato valorizzato. Abbiamo restituito alla città e ai bambini un tassello importante per il loro benessere". I giardini apriranno tutti i giorni dalle 9 alle 20 e la manutenzione sarà curata dagli operatori del settore Verde urbano dell'amministrazione.