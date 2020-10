Basket: Dinamo, debutto europeo coi turchi del Galatasaray

Reduce dal successo in campionato contro la Fortitudo Bologna, Sassari si prepara in condizioni ottimali al debutto in Europa. Domani alle 20.30 al PalaSerradimigni i ragazzi di Gianmarco Pozzecco esordiranno nella Champions League 2020/2021.

Il primo impegno continentale dell'anno oppone il Banco di Sardegna ai turchi del Galatasaray, che dopo il cambio di formart deciso dalla Fiba sono stati inseriti con i biancoblu nel Gruppo A insieme agli spagnoli dell'Iberostar Tenerife, di scena a Sassari il prossimo 4 novembre, e ai danesi del Bakken Bears, ai quali la Dinamo farà visita il 18 novembre.

Le gare di ritorno sono in programma il 16 dicembre a Sassari ancora contro il Bakken, il 6 gennaio a Tenerife e il 20 gennaio a Istanbul.

Per capitan Devecchi e compagni è la nona stagione consecutiva in Europa. Non è la prima volta che Dinamo e Galatasaray si incrociano: era già successo nel Last 32 di Eurocup 2015-2016, competizione poi vinta dal team di coach Ertuğrul Erdoğan. È la quarta volta che il Banco disputa la Champions League. Come già in passato, si debutta in casa. Due volte su tre il primo match è valso la vittoria. Lungo il cammino europeo è già capitato più volte a Sassari di cimentarsi col basket turco in Champions: il Galatasaray è la quarta avversaria turca nella Bcl. I precedenti non sono troppo rassicuranti, con due vittorio in sei partite.

Dettagli statistici a parte, tuttavia, in casa Dinamo il morale è alto. Il successo di domenica contro la Fortitudo dell'ex Meo Sacchetti è stato una grande iniezione di fiducia per il gruppo, che sta progressivamente completando la fase di inserimento dei nuovi innesti, a iniziare da Justin Tillman, l'uomo più atteso da Pozzecco e dal suo staff per fare quel salto di qualità basato sul gioco sotto canestro e sulla difesa. (ANSA).