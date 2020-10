"Scuole sicure", progetto contro la droga al via a Nuoro

(ANSA) - NUORO, 19 OTT - Un protocollo d'intesa per il progetto "Scuole sicure 2020/2021" è stato firmato oggi dal prefetto di Nuoro Luca Rotondi e dal sindaco del capoluogo barbaricino Andrea Soddu.

L' iniziativa è finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti negli istituti scolastici, finanziata con 21mila euro dal Ministero dell'Interno. Nel progetto, elaborato dalla polizia locale, saranno coinvolte scuole secondarie di primo e secondo grado in accordo con i dirigenti scolastici, individuate sulla base di specifici criteri di rischio.

Saranno inoltre intensificati i controlli da parte dei vigili urbani, attraverso il monitoraggio delle aree di pertinenza della scuola negli orari diurni di ingresso, ricreazione e uscita e si estenderanno anche alle ore notturne. L'attività di prevenzione e sensibilizzazione si svolgerà attraverso incontri con gli studenti e il coinvolgimento di insegnanti, genitori ed esperti, in cui saranno affrontate le tematiche dei danni fisici e psichici che comporta l'assunzione di droghe e alcool, i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo e l'educazione alla sicurezza stradale.

"L'emergenza sanitaria non può distrarci da altre problematiche che riguardano in particolare i nostri giovani, come il contrasto allo spaccio e all'uso di stupefacenti - ha detto il sindaco di Nuoro Andrea Soddu - Come amministrazione abbiamo subito aderito al progetto del ministero dell' Interno e firmato il protocollo che rappresenta un altro passo importante verso la prevenzione e il rispetto della legalità. Ringrazio il corpo della polizia locale che ha elaborato il progetto e che vedrà impegnato il suo personale nel portarlo avanti". (ANSA).