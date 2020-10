Dpcm:sindaco Olbia,non serve coprifuoco basta seguire regole

(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - No alla chiusura di quartieri e strade dopo le 21. Secondo il sindaco di Olbia Settimo Nizzi "sono già più che sufficienti le restrizioni anti Covid-19 previste dall'ultimo Dpcm: noi dobbiamo limitarci a stare attenti e a rispettare le regole. Quindi, uso delle mascherine, igienizzazione delle mani, distanziamento sociale". D'altro canto, spiega Nizzi, "se dovessimo continuare a chiudere, tra qualche mese la gente si troverebbe alla fame o scenderebbe in piazza". Il sindaco di Olbia rinnova infine l'appello per "una maggiore attenzione da parte di Ats nella trasmissione dei dati dei positivi in tempi rapidi". "L'emergenza - dice - è proprio questa: dobbiamo essere messi nelle condizioni di conoscere i dati in tempo reale". (ANSA).