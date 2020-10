Dpcm: sindaco Sassari, stop consumo alcol in strada dalle 18

(ANSA) - SASSARI, 19 OTT - A Sassari sarà vietato il consumo di alcolici in tutte le strade della città dopo le 18. Si tratta di una misura più restrittiva rispetto all'ultimo Dpcm che prevede il consumo al tavolo in bar, pub e ristoranti dalle 5 alle 24, solo fino alle 18 il consumo non al tavolo. In questo modo, spiega il sindaco Nanni Campus che ha adottato l'ordinanza, "vogliamo impedire che quelli che non possono consumare nei bar dopo le 18 perché magari non hanno trovato posto a sedere, si riversino sulle strade a bere. Se lo dovessero fare scatterà la sanzione". Non solo: "Se quelli che berranno alcolici per strada saranno più di tre, ci sarà una sanzione anche per il mancato rispetto delle norme antiassembramento", avverte il primo cittadino. Per il resto, chiarisce Campus, "non intendo inasprire le misure del Dpcm, non si può scaricare sui sindaci, che tra l'altro non hanno la possibilità di ristorare i locali per i mancati introiti" (ANSA).