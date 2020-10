Dpcm: sindaco Cagliari, impraticabile solo coi vigili urbani

(ANSA) - CAGLIARI, 19 OTT - "Nel Dpcm varato dal Governo Conte non è indicato che il compito di intervenire sia in capo ai sindaci. Ma, se anche fosse questa l'interpretazione, con la sola polizia municipale sarebbe impossibile fare rispettare la disposizione. Sarebbe una soluzione impraticabile". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, in merito all'articolo 1 del Dpcm nel quale si dispone la possibile chiusura degli esercizi commerciali in caso di assembramento.

