Covid: positivi due studenti a Oristano, classi in quarantena

A Oristano si registrano altri 9 contagi al Covid-19. Si tratta - fa sapere l'amministrazione comunale - di soggetti in isolamento domiciliare appartenenti a quattro nuclei familiari: tra questi due studenti degli istituti superiori cittadini. Sono tre, invece, i pazienti guariti.

I due ragazzi, entrambi sintomatici, sono uno residente in città e uno in un paese della provincia e frequentano il Liceo Classico De Castro e il Liceo Artistico di Oristano. Le classi sono state messe in quarantena e la Assl sta procedendo a effettuare i tamponi a studenti, docenti e alle persone entrate in contatto con i due ragazzi.

L'aggiornamento sulla diffusione del Coronavirus a Oristano è stato comunicato al sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie. Il sindaco ha anche sentito il dirigente scolastico dei due istituti, Pino Tilocca, per accertarsi delle condizioni dei due studenti e delle misure adottate per mettere in sicurezza le scuole.

Per effetto di questo aggiornamento i casi positivi accertati in città dall'inizio di settembre salgono a 96 (dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 121), i pazienti guariti sono a 43 (dall'inizio della pandemia sono 64), mentre i soggetti ancora in cura sono 51. I pazienti ricoverati in ospedale sono 8, di cui 5 per Covid-19 e 3 per altre patologie.