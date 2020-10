Covid: ospedale da campo Nuoro operativo tra una settimana

(ANSA) - NUORO, 19 OTT - Sarà operativo tra una settimana l'ospedale da campo davanti all'ospedale San Francesco di Nuoro, messo a disposizione per l'emergenza covid dalla Croce Rossa regionale.

All'interno ci sono 20 posti letto divisi in due reparti con bagni chimici. "Già oggi inizieranno gli scavi per l'installazione dei tubi dell'acqua, dell'energia elettrica e di internet, indispensabili prima di montare le tende - assicura la commissaria per l'area covid di Nuoro Gesuina Cherchi - Mentre la direzione sanitaria lavora per assegnare il personale, tra medici infermieri e Oss, alla struttura. Salvo ritardi nei lavori tra una settimana, il tendone a pressione negativa, che rende l'intera struttura una zona sterile, potrebbe essere operativa". (ANSA).