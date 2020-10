Covid: negativi operatori e pazienti Geriatria a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 19 OTT - Non ci sono altri casi dopo i tre i pazienti risultati positivi al coronavirus nel reparto di Geriatria dell'Aou di Sassari. Giovedì scorso, dopo avere riscontrato i casi di positività, sono state effettuate le attività di screening su degenti e operatori del reparto. I test conclusi ieri non hanno fatto registrare altri casi di positività al Covid-19.

"Nel frattempo il reparto ha sospeso i ricoveri, senza mai fermare l'attività di assistenza e cura e dei degenti", fa sapere l'Aou, specificando che "i ricoveri sono ripresi da ieri sera".

"Tre pazienti ricoverati con tampone negativo e in fase di dimissione sono risultati positivi al coronavirus", spiega la direttrice del reparto, Patrizia Tilocca. "Gli altri pazienti ricoverati e il personale sono risultati tutti negativi - conferma - a dimostrazione che l'utilizzo corretto dei sistemi di protezione individuali funziona". (ANSA).