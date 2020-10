Covid: carabiniere positivo, chiude caserma a Villagrande

(ANSA) - NUORO, 19 OTT - E' stata chiusa al pubblico, temporaneamente, la caserma dei Carabinieri di Villagrande Strisalili, in Ogliastra, a causa di un militare risultato positivo al Covid 19.

La persona contagiata si trova già da tempo in isolamento domiciliare, ed è in corso l'attività di tracciamento degli altri militari della caserma e la sanificazione dei locali.

La prosecuzione del servizio stamattina sarà garantita dalle 10 alle 12, in piazza Sennorigau, dove sarà presente una pattuglia del Radio Mobile a disposizione dei cittadini che dovessero averne bisogno. (ANSA).