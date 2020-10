Comunali: centrosinistra annulla eventi per Covid

Causa emergenza Covid il centrosinistra sardo ha deciso di annullare tutte le manifestazioni elettorali da oggi, a cominciare dall'assemblea del centrosinistra delle 17 a Nuoro con Matteo Orfini. "E' un momento grave per tutta Italia e serve massima prudenza - dichiara il consigliere regionale del Pd Roberto Deriu - in sostituzione, nei prossimi giorni, sono previsti eventi telematici. Ci dispiace per l'inconveniente".

Nuoro è l'unico capoluogo di provincia che va al voto in Sardegna il 25 e 26 ottobre. "A malincuore vi comunico che sono sospese tutte le manifestazioni in presenza, a cominciare dall'assemblea del Centrosinistra prevista per oggi a Nuoro - ha dichiarato il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Prevosto - la decisione è stata presa non certo a cuor leggero, ma è tesa a garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Ora tutti dobbiamo essere più prudenti e rispettare le disposizioni previste nel nuovo Dpcm in materia di contenimento e contrasto del Covid". Prevosto manda anche un messaggio agli altri candidati: "Faccio un appello a tutti gli altri candidati affinché riducano ogni occasione di contagio, perché la salute dei cittadini va messa al primo posto. Nuoro è fragile ma possiamo ancora tutelarci riducendo al minimo i contatti. Stiamo chiedendo grandi sacrifici a tutti, è ora di restare uniti per salvaguardare la nostra collettività". (ANSA).