Calcio: Torino-Cagliari 2-3

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Il Cagliari ha battuto in trasferta il Torino 3-2 . Girandola di gol e emozioni in campo, alla fine i sardi espugnano il Filadelfia: in rete nel primo tempo Belotti su rigore, poi Joao Pedro, Simeone, ancora Belotti, e infine di nuovo Simeone che fissa il risultato sul 3-2 per il Cagliari.

