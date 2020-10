Scontro tra auto e autocisterna, muore una 58enne

E' di una donna morta e di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 466 nel comune di Ussana. La vittima è una donna di 58 anni di origine colombiana. Viaggiava su una Fiat Bravo quando l'auto, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un'autocisterna. L'impatto è stato violento e la conducente è morta sul colpo. Ferito in modo lieve e ricoverato in ospedale l'autista del mezzo pesante, un uomo di 42 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Dolianova, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e l'Elisoccorso.