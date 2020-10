Covid: Giampaolo 'c'è disparità, ma show deve continuare'

"Il quadro sanitario è più complesso di come si pensasse, la stagione ancora non è cominciata, abbiamo giocato solo tre partite, noi del Toro due. Penso che si farà il possibile per portarla a termine, lo spettacolo deve andare avanti". Il tecnico del Torino, Marco Giampaolo, parla così ai microfoni di Torino Channel.

Tra i granata, che domani ospitano il Cagliari, è stato individuato un calciatore positivo, oltre a due membri dello staff. "Il dubbio che mi sorge dal punto di vista tecnico è che ci sono squadre che su trenta calciatori hanno già il 90 per cento che ha avuto il problema Covid - la riflessione dell'allenatore del Toro - da noi solo tre e quindi potenzialmente siamo sempre a rischio di perdere i calciatori, a differenza del Genoa che li ha avuti in una sola volta. Questo determinerà disparità".