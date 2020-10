Un positivo al Covid nel gruppo squadra del Cagliari alla vigilia della sfida di domani contro il Torino. Non è stato rivelato il nome, ma non si tratta di un calciatore e non fa parte dello staff tecnico e medico. Il caso è stato rilevato ieri pomeriggio: il rossoblu' colpito dal virus è asintomatico e ora in isolamento. La squadra ha immediatamente effettuato i tamponi e sono risultati tutti negativi. I rossoblu' sono ora in ritiro a Torino e presto saranno sottoposti a nuovi controlli.