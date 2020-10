Tennis: Musetti e Cecchinato in semifinale al Sardegna Open

Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato in semifinale al Sardegna Open di Santa Marghierita di Pula. Il toscano ha battuto ai quarti il tedesco Hanfmann. Un match che sembrava facile facile: il 18enne di Carrara ha stravinto il primo set (6-2). Nel secondo però è entrato un pò in crisi e ha subito un iniziale 0-4 dall'avversario. Bravo Musetti a non considerare il set già perso: ha strappato due break riavvicinandosi sul 3-4. Poi Hanfmann, che ha accusato anche dei problemi all'adduttore, è crollato definitivamente: 6-4. Ora Musetti incontrerà in semifinale Djere: il serbo ha conquistato il passaggio di turno sconfiggendo 6-4, 6-4 il ceco Veselj.

Impresa di Cecchinato nel pomeriggio contro il numero 45 al mondo Ramos-Vinolas, quarto favorito del torneo. L'incontro è iniziato male: il siciliano non è entrato bene in partita e ha chiuso il primo set 4-6. Poi è cresciuto punto dopo punto. E per l'iberico non c'è stato scampo: 6-1 al secondo e 6-1 al terzo set. In semifinale troverà Petrovic (il "ripescato" che ha sostituito Fognini) che ha battuto l'argentino Delbonis 7-6, 6-1. Fuori nel doppio Simone Bolelli, sconfitto in coppia con Gonzalez da Cabal e Farah 6-2, 6-4. E domani è già tempo di verdetti: finale di doppio tra Cabal-Farah e Daniell-Oswald.