In stato di ebbrezza cade col monopattino, denunciato 54enne

Era ubriaco e cercava di spostarsi con il suo monopattino elettrico, ma ha urtato il codolo di un marciapiede ed è caduto. È finita con il trasporto in ospedale per alcune ferite e una denuncia la notte di divertimenti di un 54enne di Sanluri (Sud Sardegna). L'uomo è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. È primo caso in Sardegna di denuncia di una persona ubriaca su un monopattino. L'episodio è avvenuto alle 21 in via Carlo Felice a Sanluri.

Al centro operativo della Polstrada è arrivata la segnalazione di un incidente. Sul posto è stata subito inviata una pattuglia. Gli agenti hanno subito individuato il 54enne ferito. L'uomo ha spigato cosa era accaduto, ma è apparso subito alticcio. I poliziotti hanno quindi chiesto che venissero eseguiti i prelievi per verificare se fosse ubriaco. Dagli accertamenti è emerso che aveva un tasso di alcol nel sangue di oltre 2, quindi quattro volte superiore ai limiti di legge. Il 54enne è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, il monopattino è stato sequestrato e sarà confiscato.

"Per il Codice della Strada - spiegano dalla Questura di Cagliari - il monopattino elettrico è veicolo equiparato alla bicicletta e pur non essendo richiesto il conseguimento della patente per guidarlo, al conducente viene comunque imposto il rispetto di tutte le norme di comportamento durante la circolazione su strada, quindi anche il divieto di porsi alla guida in stato di alterazione per l'assunzione di sostanze alcoliche".